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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

МИД Ирана опроверг заявление Украины о преднамеренно сбитом самолете

В ведомстве заявили, что несмотря на все объяснения и отчеты экспертов, некоторые украинские официальные лица продолжают делать политически двусмысленные заявления

ТЕГЕРАН, 16 апреля. /ТАСС/. Тегеран категорически опровергает заявление Киева, что украинский самолет в окрестностях Тегерана был преднамеренно сбит. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Официальный представитель категорически опроверг заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины [Алексея Данилова] о преднамеренности катастрофы украинского самолета, которое он дал в интервью канадским СМИ", - сообщает пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, "несмотря на все объяснения и отчеты экспертов, некоторые украинские официальные лица продолжают делать политически двусмысленные заявления и выдвигать свои субъективные гипотезы". "Иран подтверждает свою готовность вести переговоры со всеми сторонами [инцидента] в рамках международного права", - добавил он.

В четверг Данилов в интервью изданию Globe and Mail сообщил, что, по его мнению, Иран сбил украинский Boeing-737 преднамеренно. По словам секретера СНБО, сделано это было, чтобы предотвратить полноценную войну в отношении Тегерана после гибели командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В своем финальном техническом отчете Тегеран заявил, что авиалайнер был уничтожен из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Иранская сторона утверждает, что самолет был случайно определен как "вражеская цель".

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УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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