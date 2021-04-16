В Белоруссии возбудили дело по финансированию протестов через благотворительное учреждение

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту финансирования протестов в Белоруссии возбуждено в отношении руководителей одной из благотворительных организаций в Пинске (Брестская область). Об этом сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре.

"Пинская межрайонная прокуратура в ходе надзора установила факт финансирования участников протестных акций. Через благотворительное учреждение его руководитель выделяла финансовое и иное материальное обеспечение для участников незаконных массовых мероприятий, которые прошли в Пинске в августе 2020 года и были направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки", - отмечается в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что подобная деятельность является грубым нарушением законодательства и наносит ущерб государственным и общественным интересам. В связи с этим Пинская межрайонная прокуратура возбудила в отношении руководителя благотворительной организации уголовное дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), которое направлено для расследования в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета.