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Кризис в Белоруссии

В Белоруссии возбудили дело по финансированию протестов через благотворительное учреждение

Подобная деятельность является грубым нарушением законодательства, указали в Генпрокуратуре республики

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту финансирования протестов в Белоруссии возбуждено в отношении руководителей одной из благотворительных организаций в Пинске (Брестская область). Об этом сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре.

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"Пинская межрайонная прокуратура в ходе надзора установила факт финансирования участников протестных акций. Через благотворительное учреждение его руководитель выделяла финансовое и иное материальное обеспечение для участников незаконных массовых мероприятий, которые прошли в Пинске в августе 2020 года и были направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки", - отмечается в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что подобная деятельность является грубым нарушением законодательства и наносит ущерб государственным и общественным интересам. В связи с этим Пинская межрайонная прокуратура возбудила в отношении руководителя благотворительной организации уголовное дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), которое направлено для расследования в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета.

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