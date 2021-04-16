Прокуратура Украины возобновила дело о коррупционной схеме времен президентства Порошенко

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине отменило постановление прокурора этого ведомства о закрытии дела о крупной коррупционной схеме времен бывшего президента страны Петра Порошенко по расчету стоимости угля "Роттердам +". Об этом в пятницу сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"И.о. руководителя САП во второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+". Вместе с этим, также отменено постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом, следствие не потеряло драгоценные процессуальные данные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее прокурор САП Пономаренко трижды закрывал указанное дело. В первом случае расследование возобновил суд (в октябре 2020 года), затем дважды - руководство САП. В НАБУ попросили генерального прокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров по указанному делу, поскольку его действия могут свидетельствовать о предвзятости.

По данным украинских СМИ, история с затягиванием расследования дела является следствием договоренностей Порошенко с антикоррупционным ведомством.

Дело "Роттердам+"

В марте 2016 года Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам [в Нидерландах] плюс стоимость его доставки на Украину". Введение этой формулы привело к росту в несколько раз стоимости электроэнергии, продаваемой угольными электростанциями и, как следствие, к росту оптовой цены.

В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело по поводу формулы "Роттердам+". Оно было квалифицировано по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Досудебным расследованием было установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, "действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе - марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам+") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, увеличивавшей стоимость угля".