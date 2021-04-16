Источник: Совбез ООН учредил специальную миссию для мониторинга прекращения огня в Ливии

ООН, 16 апреля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о создании в Ливии мониторинговой миссии для контроля за прекращением огня. Об этом сообщил ТАСС источник в организации.

"Резолюция принята без возражений", - сказал собеседник агентства.

В тесте документа говорится, что Совет Безопасности "принимает предложенные генеральным секретарем состав и аспекты функционирования мониторинговой группы". Генсек ранее предложил учредить мониторинговый компонент миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) в составе не более 60 сотрудников организации.

Как пояснил ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, группа будет дислоцирована в ливийском Сирое, когда это позволят сделать условия безопасности. Авангардная группа будет направлена в Триполи.

Представитель генсека уточнил, что группа будет сфокусирована исключительно для контроля за перемирием, установленным военным комитетом "пять плюс пять". В ее обязанности не будет входить контроль за выводом иностранных наемников.

"Они не будут вооружены и не будут носить военную форму, - добавил он. - Они будут носить униформу, идентифицирующую их как сотрудников ООН".

Ситуация в стране

В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои, а весной 2019 года Хафтар, ставка которого находится в Бенгази, развернул наступление на столицу. ПНС в ответ мобилизовало своих сторонников, в том числе наиболее боеспособные мисуратские бригады, а также обратилось за поддержкой к Турции.

В начале февраля текущего года после начавшихся еще в прошлом году переговоров Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.