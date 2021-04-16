Авианосцы "Дуайт Эйзенхауэр" и "Шарль де Голль" начали дежурство в Аравийском море

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Атомный авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" и французский авианосец "Шарль де Голль" на этой неделе начали совместное дежурство в акватории Аравийского моря в рамках операций западных коалиционных сил. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"На этой неделе авианосная группа США "Дуайт Эйзенхауэр" и французская авианосная группа "Шарль де Голль" начали совместное дежурство в Аравийском море, это произошло 13 апреля", - сказал он. Кирби отметил, что французский авианосец и раньше участвовал в совместных операциях с американскими ВМС. "Это демонстрирует наши возможности по совместной работе", - добавил представитель Пентагона.

Ранее Франция взяла на себя командование возглавлявшейся США военно-морской группировки, дислоцированной в Персидском заливе, в рамках операций коалиционных сил в борьбе против группировки "Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)". Штаб командования разместился на авианосце "Шарль де Голль".

Авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" имеет на своем борту 48 многоцелевых истребителей F/A-18E Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы и раннего предупреждения, транспортники, а также противолодочные и спасательные самолеты и вертолеты.

Во французскую военно-морскую группировку, помимо авианосца "Шарль де Голль", входят также многоцелевой фрегат "Прованс", фрегат ПВО "Шевалье Поль", судно-заправщик "Вар", способное также служить командным центром. В состав группы включен и бельгийский фрегат "Леопольд I".