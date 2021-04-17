Провалившаяся военная операция США по свержению Фиделя Кастро началась 60 лет назад

ГАВАНА, 17 апреля. /ТАСС/. Куба в субботу вспомнит героически погибших при обороне республики от наемников, посланными властями США. Ровно 60 лет назад началась спланированная американскими спецслужбами военная операция в заливе Свиней в южной части острова с целью свержения правительства во главе с лидером революции Фиделем Кастро.

Массовые мероприятия во время пандемии коронавируса в стране запрещены, по государственному телевидению уже за несколько дней до 60-летия вторжения ведутся показы документальных фильмов о знаковой победе над США. Памятные сюжеты демонстрируются также, поскольку за несколько дней до высадки наемников остров подвергся бомбардировкам, в ходе которых погибли по меньшей мере семь человек и 50 получили ранения разной степени тяжести.

16 апреля лидер революции Фидель Кастро объявил, что страна будет идти по социалистическому пути развития. Символично, что в 60-ю годовщину речи команданте в Гаване начался съезд правящей Коммунистической партии Кубы, который завершит свою работу 19 апреля - именно в этот день 60 лет назад была одержана окончательная победа над наемниками.

Провал плана Вашингтона

В 1960 году президент США Дуайт Эйзенхауэр одобрил решение о проведении военной операции для свержения властей Кубы во главе с Фиделем Кастро. По плану США, внезапная высадка десанта должна была привести к созданию временного правительства, которое бы признали в Вашингтоне. В качестве основной ударной силы США планировали использовать 1,5 тыс. реакционно настроенных кубинских наемников и эмигрантов. Их вербовали сотрудники ЦРУ, работавшие на Кубе. Для выгрузки на берег тяжелой боевой техники американцы планировали доставить в район высадки семь танкодесантных катеров. Поддержку с воздуха должны были обеспечить восемь военно-транспортных самолетов С-46, шесть С-54 и 24 бомбардировщика "Дуглас" А-26.

Около полуночи 17 апреля началось десантирование участников операции в заливе Свиней. Но уже утром самолеты кубинских ВВС нанесли несколько ударов по месту высадки: были потоплены четыре транспортных судна, на которых находился пехотный батальон и тяжелое вооружение. К середине дня кубинцам удалось остановить продвижение наемников на всех направлениях, и они перешли к вытеснению противника к побережью в районе Плайя-Хирон. Утром 19 апреля после 30-минутной артиллерийской подготовки кубинские войска перешли в наступление и окончательно сломили противодействие противника, который вынужден был сложить оружие.

В ходе конфликта Куба потеряла 176 человек убитыми, более 500 были ранены, наемники - 118 и 360 соответственно, также около 1,2 тыс. из них были взяты в плен. Кубинская авиация уничтожила четыре судна и двенадцать самолетов противника. Трофеи составили пять танков М41 "Шерман", 10 бронетранспортеров, выгруженных на берег, орудия и почти все стрелковое вооружение.

В честь победы на Кубе был учрежден орден "Плайя-Хирон" - одна из трех высших наград страны.