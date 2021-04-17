Японский премьер заявил, что Токио и Вашингтон привержены полной денуклеаризации КНДР

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Власти США и Японии привержены полной, необратимой и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР. Об этом японский премьер Ёсихидэ Суга заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с американским президентом Джо Байденом.

"Что касается КНДР, мы подтвердили нашу приверженность полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации <...>, а также договорились требовать от КНДР выполнения своих обязательств в рамках резолюций СБ ООН", - сказал он.

По словам премьер-министра Японии, на встрече с Байденом они, помимо прочего, обсудили также Китай. "У нас были серьезные переговоры о влиянии КНР на мир и процветание регионов Индийского и Тихого океанов и мира в целом. Мы договорились противодействовать любым попыткам изменить статус-кво посредством [применения] силы или принуждения <...>. В то же время мы согласились с необходимостью для каждого из нас вести откровенный диалог с Китаем и тем самым преследовать стабильность международных отношений, поддерживая общечеловеческие ценности", - сказал Ёсихидэ Суга.