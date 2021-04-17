Блинкен: США считают приговоры оппозиционерам в Гонконге "политически мотивированными"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают приговоры лидерам протестов в Гонконге политически мотивированными и осуждают их. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Госсекретарь назвал приговоры, вынесенные гонконгским оппозиционерам в пятницу, примером того, как КНР "подрывает защищенные права и основные свободы, гарантированные Основным законом и Совместной китайско-британской декларацией, в попытке устранить все формы инакомыслия" и заявил, что они несовместимы с "ненасильственным характером их действий".

В заявлении также говорится, что США продолжат поддерживать гонконгцев и не перестанут призывать к освобождению задержанных или заключенных.

Ранее в пятницу, 16 апреля, местный суд признал семерых оппозиционеров виновными в организации и участии в многотысячной несанкционированной акции протеста 18 августа 2019 года, которая началась в парке Виктория. За это правонарушение, согласно местным законам, предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы. Пятеро обвиняемых получили от восьми до 18 месяцев тюрьмы, еще четверо отделались условными сроками.

Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полиция задержала свыше 10 тыс. нарушителей. В отношении свыше 2,5 тыс. человек были возбуждены судебные дела. В частности, 720 фигурантов обвиняются в участии в массовых беспорядках.

Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.