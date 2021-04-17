Американский военачальник пояснил смысл начинающейся трансформации Сухопутных войск США

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Сухопутные войска (Армия) США переходят к подготовке к проведению так называемых многодоменных, или многосферных, операций, охватывающих сушу, воздух, море, киберпространство, а также возвращаются к оттачиванию навыков участия в крупномасштабных наземных боевых действиях. Об этом сообщил в пятницу на интернет-брифинге для небольшой группы журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, представитель командования Сухопутных войск США генерал Майкл Гарретт.

"Что движет Сухопутными войсками [США], так это концепция многодоменных операций, которая вскоре станет доктриной многодоменных операций. И в этом действительности и заключается переход, трансформация, о которых вы спрашиваете", - заявил военачальник. Он возглавляет в Сухопутных войсках США командование, которое отвечает за их боевую подготовку.

"[Имел место] отход от сухопутных войск, ведущих боевые действия на суше и в воздухе, которые вы видели при операции "Буря в пустыне" и вторжении в Ирак, к тем, которые на протяжении последних 20 лет занимались противопостанческими и контртеррористическими операциями", - отметил Гарретт. Теперь же, подчеркнул он, "есть трансформация". "И эта трансформация заключается в том, чтобы вернуться к компетенции и доминированию при крупномасштабных сухопутных боевых операциях", - пояснил генерал.

По его словам, Сухопутные войска США исходят из того, что в будущем придется вести боевые действия в условиях противодействия со стороны потенциального противника "в каждой среде - на суше, на море, в воздухе, в киберпространстве". "Благодаря усилиям по модернизации" Сухопутные войска США движутся к обретению способности "вести многодоменные операции", считает Гарретт. Тем не менее, признал военачальник, этой цели они "достигнут через годы".

"Так что в будущем у нас окажутся Сухопутные войска, действующие на основании многодоменной доктрины и значительно отличающиеся от нынешних", - подытожил генерал.