Бывшего советника Трампа Роджера Стоуна обвинили в неуплате налогов

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Минюст США подал иск в отношении Роджера Стоуна - бывшего советника 45-го президента США Дональда Трампа, а также его жены Нидии Стоун по обвинению в неуплате налогов на сумму $2 млн. Об этом говорится в документах, поступивших в пятницу в делопроизводство окружного суда Южного округа Флориды.

Согласно тексту иска, Стоун и его супруга не платили налоги с 2007 по 2011 год. Помимо этого, у бывшего советника Трампа накопилась фискальная задолженность на сумму более чем $400 тыс. за 2018 год. Как отмечает обвинение, супружеская пара использовала компанию Drake Ventures для того, чтобы "оградить свои персональные доходы от принудительного взыскания и вести расточительный образ жизни, несмотря на наличие порядка $2 млн невыплаченных налогов, процентов и штрафов".

Сотрудники аппарата спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего приписываемое России вмешательство в американские выборы 2016 года, обвиняли Стоуна в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа во время предвыборной кампании - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. В декабре прошлого года Стоун был помилован указом Трампа.