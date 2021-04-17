СМИ: Тайвань будет напрямую упомянут в совместном заявлении лидеров США и Японии

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Рост напряженности вокруг Тайваня будет напрямую упомянут в совместном заявлении по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой и президентом США Джо Байденом. Об этом в субботу сообщило японское агентство Kyodo.

Ожидается, что совместное заявление сторон будет опубликовано в ближайшее время. По данным источника агентства в правительстве Японии, лидеры двух стран условились включить в него прямое упоминание Тайваня. Ранее глава японского правительства в беседе с журналистами подчеркнул, что он и Байден сошлись во мнении о "необходимости поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе". Ожидается, что схожая формулировка будет присутствовать и в совместном документе сторон.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры премьер-министра Японии и президента США. Глава японского правительства Суга стал первым иностранным лидером, у которого состоялась личная встреча с новым президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров стороны, в частности, условились вместе противостоять вызовам, которые исходят от Китая и КНДР в регионе Индийского и Тихого океанов.