Канада приостановила миссию военных инструкторов на Украине из-за вспышки коронавируса

ОТТАВА, 17 апреля. /ТАСС/. Миссия канадских военных инструкторов на Украине была приостановлена из-за вспышки коронавирусной инфекции среди ее персонала. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC со ссылкой на источник в Минобороны Канады.

Число заразившихся канадских военных не раскрывается. Все они находятся на карантине. По данным газеты The Globe and Mail, вспышке предшествовала церемония смены командного состава миссии.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier ("Объединитель") проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных. В апреле 2020 года из-за ситуации с распространением нового коронавируса тренировочный процесс был остановлен, большая часть инструкторов вернулась в Канаду, а на Украине осталось около 60 канадских военнослужащих для обеспечения порядка в своем военном лагере. В июне работа канадских инструкторов возобновилась.

В марте 2019 года правительство Канады приняло решение о продлении тренировочной миссии на Украине до 2022 года.