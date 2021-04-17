Лидеры США и Японии призвали военных Мьянмы остановить насилие и освободить задержанных

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Лидеры США и Японии решительно осудили ситуацию в Мьянме и призвали мьянманских военных немедленно остановить насилие и освободить задержанных. Об этом говорится в заявлении, распространенным Белым домом в пятницу по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

"Мы решительно осуждаем насилие, совершаемое военными и полицией Мьянмы в отношении мирных жителей, и обязуемся продолжить оказывать давление [на мьянманскую сторону], направленное на немедленное прекращение насилия, освобождение задержанных и скорейшее возвращение к демократии", - говорится в совместном документе по итогам переговоров лидеров двух стран.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности. По данным правозащитных организаций, в результате столкновений погибли более 720 человек.

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