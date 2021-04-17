Эксперт считает, что Байден на деле готов к примирению с Россией

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Президент США Джо Байден демонстрирует образ крутого парня своей риторикой в отношении РФ, однако в частном порядке настроен на более дружелюбный и примирительный диалог с Москвой. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

"Байден посылает очень смешанные сигналы [президенту РФ] Владимиру Путину и другим представителям российского руководства. С одной стороны, он демонстрирует разницу между собой и [бывшим президентом США Дональдом] Трампом, используя жесткую и даже недипломатичную риторику, называя Путина "убийцей" и обвиняя Россию в целом ряде нарушений. Это действия в стиле Клинта Иствуда из "Грязного Гарри", <...> этакого крутого парня. Однако в частном порядке он ведет себя намного в более дружелюбной и примирительной манере, говоря о встрече, деэскалации напряженности, дипломатии и совместной работе над решением мировых проблем", - считает эксперт.

По его мнению, о таком подходе Байдена свидетельствует в том числе и то, что введенные Вашингтоном в отношении Москвы санкции оказались вовсе не такими жесткими, как можно было подумать. "Санкции, которые он ввел с большой помпой, на самом деле оказались намного мягче, чем ожидали большинство экспертов, и от них будет немного ущерба", - полагает Кузник.

По словам американского эксперта, российский президент Владимир Путин со своей стороны также продемонстрировал США свою жесткость, сосредоточив войска на границе с Украиной. "Так что мы имеем ситуацию, при которой два крутых парня подают друг другу сигналы", - полагает Кузник.

"Ну и есть также украинский комик [Владимир] Зеленский [президент Украины], который нагнетает напряженность своим фиглярством, в том числе возобновлением попыток сделать так, чтобы Украину приняли в НАТО", - добавил эксперт. "Так что у нас сложилась опасная ситуация, но из нее, как кажется, есть простой выход, ведущий к ее мирному разрешению. И Путин, и Байден уже показали, насколько они жесткие, что с ними нельзя бесцеремонно себя вести. Теперь, когда это ясно, нужно перейти к дипломатической работе, снижению напряженности, а также совместной работе над решением некоторых реальных мировых проблем, таких как безумие [гонки] ядерных вооружений, изменение климата, бедность в мире, глобальный кризис в области здравоохранения, а также региональные конфликты с участием таких стран, как Иран, Афганистан, Корея (КНДР), Сирия, Украина и другие", - считает он.

О санкциях США и ответе РФ

В четверг президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. На 16 организаций и 16 физлиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а на восемь граждан и юрлиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. В частности, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. РФ предложит 10 американским дипломатам покинуть Москву, запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран.

Кроме того, Россия запрещает въезд в страну восьми "действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса", включая генпрокурора США, директора ФБР, директора национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем США.

Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Впоследствии Белый дом и Госдепартамент выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях. После этих заявлений посол России в США Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву. В российской столице он находится с 21 марта.