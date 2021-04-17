Асад заявил, что сирийцы добьются восстановления суверенитета над всей территорией страны

БЕЙРУТ, 17 апреля. /ТАСС/. Возложением венков к могилам павших героев отмечают в субботу сирийцы 75-ю годовщину независимости - день эвакуации французских и британских колониальных войск. Президент республики Башар Асад в переданном канцелярией главы государства видеорепортаже заявил о твердом намерении восстановить национальный суверенитет над всей территорией страны.

"День эвакуации означает для всех сирийцев - славное прошлое и достойное настоящее, - подчеркнул Асад. - Подлинная независимость наступит для нас, когда все иностранные войска будут выведены из Сирии, и мы восстановим суверенитет над всей нашей землей". Сирийский лидер посетил район расположения одной из воинских частей и побеседовал с солдатами и офицерами.

Как сообщил агентству SANA депутат Народного Совета (парламента) Сирии Нидаль Муханна, в свой национальный праздник сирийцы вспоминают военного министра Юсефа аль-Азма, который первым дал бой при Мейсалуне в июле 1920 года французским войскам под командованием генерала Анри Гуро, вторгшимся в Сирию. "Восстаниями против французского колониального господства в горах Сахель и Алеппо в 1920-х годах руководили два других славных вождя - шейх Салех аль-Али и Ибрагим Ханано, - отметил депутат. - Легендой сопротивления французской оккупации в 1925-1927 годах стал Султан аль-Атраш в регионе Джебель-эд-Друз". По словам Муханны, 17 апреля является для граждан Сирии "днем победы, которая досталась ценой больших жертв, принесенных нашими дедами в борьбе с османским владычеством и французским колониализмом".

В свою очередь генерал в отставке и военный эксперт Саид Ахмед указал на героизм сирийских солдат, которые сражаются против террористических группировок, напавших на Сирию. "Молодое поколение показывает твердость и высокие моральные качества, отстаивая территориальное единство Сирии", - подчеркнул он.

Митинг на Голанах

По традиции 17 апреля массовую акцию протеста против израильской оккупации проводят жители Мадждаль-Шамса - административного центра Голанских высот. Как передает телеканал Syria, сотни выходцев из местной общины горцев-друзов собрались на главной площади городка. "Голаны являются неотъемлемой частью Сирии, мы отвергаем планы израильских поселенцев!" - скандируют участники митинга. Одновременно проходит перекличка возле линии разделения сирийских и израильских войск у поселка Айн-Тина. Демонстранты, собравшиеся на сирийской территории по другую сторону пограничных заграждений, выражают солидарность с арабскими жителями Голан и поддерживают их стремление воссоединиться с родиной.

До арабо-израильской войны 1967 года на Голанских высотах проживало 116 тыс. человек, большинство из них после захвата территории израильскими войсками переместилось в Сирию. Сейчас население арабских деревень составляет 18 тыс. Израиль аннексировал этот район в 1981 году, численность еврейских поселенцев на Голанах достигает сейчас 20 тыс.

Резолюция 497 СБ ООН признает незаконной оккупацию Израилем принадлежащих Сирии Голанских высот.