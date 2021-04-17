Вучич заявил, что переговоры Белграда и Приштины продолжатся в мае или июне

БЕЛГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Диалог между Белградом и Приштиной по вопросу самопровозглашенного Косова возобновится в Брюсселе в мае или июне. Об этом заявил журналистам в субботу президент Сербии Александар Вучич после военных учений "Ответ 2021".

"У меня будет два визита в Брюссель. Во время первого я буду разговаривать и с [верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом] Боррелем, и с [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен, конечно, и с [еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером] Варгейи, и с [спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом] Лайчаком. Это будет важный визит, в ходе которого мы поговорим обо всех темах и не ожидаем никакого давления, а ждем конструктивных переговоров для Сербии. А потом, в мае, если это случится, или в июне, я ожидаю продолжения диалога с Приштиной, это уже другая история, об этом мы поговорим в другой раз", - заявил Вучич.

Таким образом запланированные на начало мая переговоры Белграда и Приштины при посредничестве Брюсселя откладываются.

Как заявил ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Косову и Метохии, вина за отсутствие диалога между Белградом и Приштиной лежит на самопровозглашенном Косове. Российский дипломат отметил, что Приштина пытается продолжать разговаривать с Белградом и сербами на территории края с помощью ультиматумов и способствует разжиганию националистических настроений. Полянский отметил, что ЕС не должен потакать такому положению вещей.

Согласно Брюссельским соглашениям о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, заключенным 19 апреля 2013 года, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Президент Сербии неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары только начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

В Сербии в субботу прошли учения МВД и Минобороны Сербии "Ответ 2021", в которых приняли участие свыше 1,2 тыс. военных и 300 сотрудников полиции и жандармерии. В рамках маневров применялась авиация - вертолеты Ми-35М, Ми-17В-5, Airbus H145, истребители-бомбардировщики J-22 "Орао", комплексы ПВО, включая "Панцирь С-1", а также артиллерия и бронетехника.