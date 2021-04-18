Лидеры ХДС и ХСС не смогли определиться, кто из них будет кандидатом в канцлеры ФРГ

БЕРЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, вопреки первоначальным планам, не смогут до конца текущей недели определиться, кто из них станет единым кандидатом в канцлеры от консерваторов. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild на своем сайте без указания источника.

ХДС и ХСС - две разные партии, но в Бундестаге у них одна фракция, также они выдвигают единого кандидата в канцлеры. Долгое время претендент был один - Лашет, неделю назад о своих амбициях заявил и Зёдер. Каждая партия, которые обычно стараются свести разногласия к минимуму, отказалась уступать и поддержала своего кандидата.

Политики обещали договориться между собой до конца недели, но, как пишет издание, отложили решение этого вопроса. Они продолжают контакты по этой теме, говорится в статье.

Лашет возглавляет правительство Северного Рейна - Вестфалии, самой населенной федеральной земли, Зёдер руководит Баварией, самой крупной по территории землей.

ХСС является региональной партией и осуществляет политическую деятельность лишь в Баварии, ХДС - в остальных 15 регионах. Представитель ХСС никогда раньше не был кандидатом в канцлеры ФРГ. Сейчас же рейтинги Зёдера на порядок выше, чем у Лашета, именно поэтому он не хочет уступать в вопросе выдвижения лидера партийного списка.

Парламентские выборы состоятся в ФРГ 26 сентября. Победившая партия получит право сформировать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.