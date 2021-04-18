Экс-президент Афганистана отрицает участие "Талибана" в терактах 11 сентября в США

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также других афганских организаций не принимали участия в организации и осуществлении серии терактов 11 сентября 2001 года в США. Об этом заявил бывший президент Афганистана Хамид Карзай в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

"Я могу с уверенностью сказать, что ни "Талибан", ни какая-либо другая афганская организация не имеют никакого отношения к этим терактам. Трагедия для Нью-Йорка, Вашингтона, для всей Америки стала трагедией и для нас. Но я могу сказать наверняка, что Афганистан стал жертвой всех обстоятельств", - сказал он.

11 сентября 2001 в США была совершена крупнейшая в мировой истории серия террористических актов, в результате которой погибли в общей сложности 2 996 человек и свыше 6 тыс. человек получили ранения. После организованных "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) террористических актов в США и отказа талибов выдать ее лидера Усаму бен Ладена, скрывавшегося на территории Афганистана, США и Великобритания начали 7 октября 2001 года в Афганистане военную операцию "Несокрушимая свобода". Целями военной операции были заявлены освобождение Афганистана от влияния талибов, уничтожение баз террористов и захват руководителей "Аль-Каиды".

В среду президент США Джо Байден объявил о предстоящем выводе американских войск из Афганистана. По его словам, конечной целью этой военной операции было "обеспечение того, чтобы Афганистан не использовался в качестве базы, с которой можно было бы вновь совершать нападения" на США. По оценке американского президента, эта цель была достигнута. Вывод воинского контингента США из Афганистана начнется в мае и должен быть завершен 11 сентября - к 20-й годовщине терактов 2001 года.