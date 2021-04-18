В ЛНР сообщили, что сбили беспилотник украинских военных

ЛУГАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) перехватила летевший в сторону города Первомайска ударный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с закрепленным на нем боеприпасом. Об этом сообщило в воскресенье агентство Луганскинформцентр со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

"Расчетом РЭБ Народной милиции с применением станции подавления "Тритон-М1" был обнаружен и перехвачен беспилотник "Фантом-4" с закрепленным на нем боевым зарядом, двигавшийся из населенного пункта Попасная по направлению к населенному пункту Первомайск", - цитирует агентство слова Осадчего. "Ударный беспилотник был принудительно посажен, фото- и видеоматериалы, изъятые с флэш-накопителя, изучаются нашими специалистами", - добавил представитель Народной милиции.

Он отметил, что ЛНР в оперативном порядке довела эти факты до сведения представителей украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня с целью принятия мер и исключения обвинения республики в провокациях. Представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что украинское командование в преддверии встречи политических советников лидеров стран - участниц "нормандской четверки", которая запланирована на 19 апреля, "преднамеренно идет на проведение провокаций".

С 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять беспилотные летательные аппараты в рамках своей деятельности. В то же время республики Донбасса и Украина периодически обвиняют друг друга в препятствовании деятельности мониторинговой миссии.