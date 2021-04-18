СМИ: база иракских ВВС к северу от Багдада подверглась ракетному обстрелу

КАИР, 18 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек в воскресенье получили ранения различной степени тяжести в результате ракетного обстрела базы иракских ВВС Балад к северу от Багдада. Такие данные привел информационный портал Shafaq news со ссылкой на источники в местных силах безопасности.

Согласно данным этих источников, по авиабазе было выпущено не менее четырех реактивных снарядов. Все пострадавшие - это иракские военнослужащие. Один из них доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии.

В прошлом на авиабазе Балад была дислоцирована ограниченная летная группа ВВС США, однако позднее все боевые подразделения международной коалиции покинули объект. Сейчас там расквартированы обслуживающие иракские истребители F-16 иностранные специалисты, а также сотрудники американской частной военной компании Sallyport Global.

Иракские военные объекты, в том числе и те, где дислоцированы иностранные контингенты, неоднократно ранее подвергались ракетным обстрелам, в результате чего были погибшие и пострадавшие. Подобные вылазки осуществлялись не раз и против тщательно охраняемой "зеленой зоны" Багдада, где, наряду с другими дипмиссиями, расположено американское посольство.

В Вашингтоне считают, что за нападениями стоит ряд военизированных шиитских формирований, в том числе проиранская группировка "Катаиб Хезболлах", которая неоднократно угрожала нанесением ударов по расположениям войск США в Ираке, если они не покинут арабскую страну в соответствии с принятой парламентом арабской республики резолюцией. Она была одобрена законодателями после гибели в январе 2020 года при ударе ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.

В новость внесены изменения (21:11 мск) - уточняются данные о пострадавших.