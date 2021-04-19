Кандидат в президенты Перу сравнила Мадуро и Чавеса с раковой опухолью

БОГОТА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его предшественник Уго Чавес являются раковой опухолью, которая убивает венесуэльский народ. Такое мнение выразила кандидат в президенты Перу Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила".

"Чавес и Мадуро представляют рак, который дал метастазы и убивает венесуэльцев", - заявила она в интервью газете El Comercio, которое было опубликовано в воскресенье.

Фухимори подчеркнула, что не допустит превращения Перу в Венесуэлу.

Президентские выборы в Перу состоялись 11 апреля. Для победы в первом туре кандидат должен получить абсолютное большинство голосов. Так как этого не удалось добиться ни одному из претендентов, 6 июня в стране состоится второй тур выборов, в котором примут участие представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо и Фухимори.