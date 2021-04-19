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Борьба с изменениями климата

Лидер Южной Кореи примет участие в саммите по климату

Мун Чжэ Ин расскажет о вкладе властей республики в борьбу с изменением климата, сообщили в администрации президента страны

СЕУЛ, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин примет участие в многостороннем саммите по вопросам изменения климата, который пройдет 22-23 апреля в формате видеоконференции. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Сеуле представитель администрации южнокорейского лидера.

"В своем выступлении Мун Чжэ Ин расскажет о вкладе властей Южной Кореи в борьбу с изменением климата, а также призовет участников мероприятия присоединиться ко второму саммиту P4G ("Партнерские отношения для зеленого роста и глобальных целей 2030"), который планируется провести в Сеуле в мае", - отметил чиновник.

Он указал, что участие Мун Чжэ Ина в саммите позволит Южной Корее и США укрепить партнерство в борьбе с изменением климата.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по климату, который он организует 22 и 23 апреля. Виртуальный саммит будет транслироваться в прямом эфире.

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СШАРеспублика КореяБайден, Джозеф (Джо)Борьба с изменениями климатаМун Чжэ ИнКлиматИзменение климата
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