ПАСЕ поддержала проведение срочных дебатов по Навальному

СТРАСБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Участники весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали заявку на проведение срочных дебатов по ситуации вокруг отбывающего срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии Алексея Навального, сообщает корреспондент ТАСС из Совета Европы.

На открытии сессии никто из депутатов не выступил против проведения дебатов, Бюро ПАСЕ в пятницу поддержало данную заявку. Теперь юридический комитет ассамблеи должен будет подготовить доклад по теме и резолюцию на его основе. Предполагается, что дебаты пройдут в четверг днем, тогда же будет вынесена на голосование и резолюция.

Вторая тема, по которой депутаты поддержали проведение срочных дебатов, - "Функционирование демократических институтов в Турции". Представитель турецкой делегации выступил против, однако по итогам голосования подавляющее большинство участников проголосовали за соответствующее обсуждение с последующим голосованием по резолюции на эту тему. Также участники весенней сессии поддержали проведение двух дебатов в текущем порядке (без резолюций) по темам "Пропуска или сертификаты Covid: защита основных прав и правовые последствия" и "Армянские военнопленные и другие пленные".

Глава украинской делегации Мария Мезенцева также пыталась напомнить коллегам о еще одной заявке на текущие дебаты по теме "Российская угроза поддержанию мира в Европе". Однако председатель ПАСЕ Хендрик Дамс прервал ее, напомнив, что по регламенту в ходе сессии полагается проводить не более двух срочных дебатов и двух текущих и все четыре темы уже утверждены. После этого она заявила, что в таком случае участникам сессии будет предложено подписать коллективное обращение по теме.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил блогера под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное. Тем не менее УФСИН по Владимирской области 19 апреля сообщил о том, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.