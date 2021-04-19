Автора оскорбительной записи в адрес Лукашенко приговорили к ограничению свободы

МИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Авторов оскорбительных записей в соцсетях в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и замглавы МВД Николая Карпенкова приговорили в Белоруссии к двум и полутора годам ограничения свободы соответственно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Генпрокуратуры республики.

"С учетом мнения гособвинителя, суд Столбцовского района постановил в отношении Н. обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 368 ("Оскорбление президента Республики Беларусь") Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по данным следствия, обвиняемая 15 ноября минувшего года, зайдя на страницу бывшей коллеги в одной из соцсетей, под записью в одном из сообществ разместила комментарий, который "противоречил общечеловеческой морали и установленным правилам общения между людьми". "В нем она оскорбила президента Республики Беларусь в связи с исполнением им своих полномочий", - уточнили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что еще один обвиняемый - житель Витебска, которому инкриминировано публичное оскорбление заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками Николая Карпенкова. Сообщается, что он оскорбил замглавы МВД, сделав 16 января запись в соцсети. "Суд Первомайского района Витебска на основании ст. 369 Уголовного кодекса ("Оскорбление представителя власти") назначил обвиняемому наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа", - сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.