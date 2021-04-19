В ДНР заявили, что обмен пленными невозможен, пока Киев не выполнит прежние обязательства

ДОНЕЦК, 19 апреля. /ТАСС/. Новый обмен удерживаемыми в результате конфликта в Донбассе невозможен, пока Украина не выполнит свои обязательства по юридической "очистке" освобожденных ранее лиц. Об этом в понедельник Донецкому агентству новостей заявила представитель Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, комментируя заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о необходимости активизации обмена в преддверии Пасхи.

Морозова подчеркнула, что "ДНР готова к проведению обмена в любой день". "Нам для этого не нужно ждать особого повода - Пасхи, Нового года иди Рождества. Главное условие - Киев должен выполнить процессуальную "очистку" участников обмена 2019 и 2020 годов. В этом случае предыдущие обмены будут завершены, и мы можем перейти к обсуждению следующих этапов процедуры", - заявила она.

При этом она отметила, что представители Киева в контактной группе оправдывают отсутствие необходимых шагов украинской стороны в этом вопросе тем, что в данный момент ожидается внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс Украины. "Это якобы даст им возможность выполнить обязательства по процессуальной "очистке" ранее освобожденных лиц и перейти к обсуждению новых этапов обмена. То есть [представители Украины в контактной группе] фактически признают свою вину за отсутствие прогресса в этом вопросе и пытаются оправдать бездействие", - пояснила она.

Вместе с тем, по словам Морозовой, из Киева периодически звучат заявления "о якобы регулярном направлении представителям ДНР и ЛНР украинских списков для следующего обмена" и обвинения республик в блокировании процесса. "Вся эта информационная путаница и отсутствие единой медийной позиции по вопросу обмена удерживаемыми лицами свидетельствует лишь об одном - объективных причин для затягивания процессуальной "очистки" не существует. Киев намеренно блокирует важнейшую гуманитарную тему, надеясь получить политические дивиденды", - считает обмудсмен ДНР.

Вопрос обмена лицами, удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе, является одним из основных пунктов минских соглашений. Согласно документу, обмен необходимо провести по формуле "всех на всех". Приверженность данному принципу обмена была подтверждена на состоявшемся в начале декабря 2019 года в Париже саммите в нормандском формате (Франция, Германия, Россия и Украина), после которого 29 декабря республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124. Еще один обмен между Киевом и республиками Донбасса прошел 16 апреля 2020 года, в ходе которого Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек и получил 20. Однако Киев вопреки договоренностям до сих пор не снял с 50 освобожденных обвинения и не прекратил их уголовное преследование. Это заблокировало переговоры по обмену, и задача обменять "всех на всех" по-прежнему остается нерешенной.