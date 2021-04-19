Politico: кандидатура Рожански больше не рассматривается на пост советника Байдена по РФ

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Белый дом больше не рассматривает кандидатуру руководителя вашингтонского Института перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана при Центре имени Вудро Вильсона Мэтью Рожански на пост старшего директора по России в Совете национальной безопасности при Белом доме. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на источники.

Рожански является видным американским экспертом по России, многие СМИ обращаются к нему за комментариями по той или иной ситуации, связанной с РФ. С 2013 года он возглавляет Институт имени Кеннана, считающийся одним из крупнейших в мире западных исследовательских центров по России.

По данным издания, несколько действующих и бывших представителей администрации высокого ранга предостерегли Белый дом от такого решения, утверждая, что назначение Рожански на этот пост якобы станет сигналом примирительной американской политики в отношении РФ. Его кандидатура рассматривалась помощниками президента США Джо Байдена на протяжении нескольких недель. 10 апреля об этом сообщил информационный портал Axios, что вызвало резко негативную реакцию со стороны критиков России, а также украинской диаспоры в США, отмечает Politico.

Рожански выступает против эскалации российско-американских отношений, но за защиту интересов США при взаимодействии с Москвой. При этом он критически отзывался о российском руководстве. В прошлом году директор института им. Кеннана подверг критике чрезмерное использование вашингтонской администрацией санкций в отношении России, указав, что "мирное сосуществование [двух стран] остается крайне важным".

15 апреля Байден подписал указ о санкциях против России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. 16 организаций и 16 физлиц подпали под санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юрлиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет действовать в отношениях с вводящим санкции Вашингтоном, руководствуясь принципом взаимности. По его словам, новые рестрикции США не поспособствуют встрече Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которую предложил Вашингтон.