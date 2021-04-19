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СМИ: меджлис Ирана намерен запретить въезд в страну журналистам из США и Великобритании

Законопроект поступил в парламент, сообщает Press TV

ТАСС, 19 апреля. Законопроект о запрете на въезд в Исламскую Республику американских и британских журналистов и иных представителей СМИ, которые одобряют антииранские санкции, поступил в меджлис (парламент) Ирана. Об этом сообщил в понедельник телеканал Press TV со ссылкой на члена руководящего совета меджлиса Сейеда Насера Мусави-Ларгани. Подробностей законопроекта не приводится.

В мае 2018 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. При этом Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в августе 2018 года, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступили в силу в ноябре 2018 года.

Представители Ирана неоднократно называли американские санкции "экономическим терроризмом" и "медицинским терроризмом", поскольку эти ограничительные меры не дают иранцам возможности обеспечить свои основные потребности, в том числе по доступу к некоторым медикаментам и медицинским услугам, особенно в период пандемии коронавируса.

Теги
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