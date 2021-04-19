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Глава МИД ФРГ заявил, что ЕС не ослабит давления на Россию из-за ситуации с Навальным

Хайко Маас отметил, что целью остается освобождение осужденного

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин и ЕС не ослабят давления на Москву в ситуации вокруг осужденного в России Алексея Навального.

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"Хорошая новость в том, что, по всей видимости, Навальный получил медицинскую помощь", - сказал Маас в понедельник на пресс-конференции в Берлине. - Однако наша обеспокоенность от этого не стала меньше. Нашей целью остается его освобождение".

"Мы не ослабим нашего давления - ни на двусторонней основе, ни как ЕС", - заявил Маас.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное.

Тем не менее УФСИН по Владимирской области 19 апреля сообщил, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.

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