Санду заявила о заинтересованности выстраивать дружественные отношения с Россией

КИШИНЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна заинтересована выстраивать дружественные отношения с Россией. Об этом глава республики сообщила в понедельник, отвечая на вопросы на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), куда была приглашена с выступлением.

"Мы заинтересованы в дружественных отношениях со всеми государствами, в том числе и с Россией", - сказала президент.

"У нас довольно обширная повестка дня по взаимодействию с Россией. Мы заинтересованы восстановить наши торговые отношения. <...> Очень много граждан проживают и работают в России, и мы хотим, чтобы их права были защищены. Мы намерены работать над подписанием соглашения в сфере здравоохранения, есть также много других вопросов", - уточнила она.

Санду победила на президентских выборах в ноябре 2020 года. В настоящее время политик добивается скорейшего роспуска парламента, обвиняя депутатов в коррупции. По мнению наблюдателей, глава республики заинтересована увеличить представительство в законодательном органе учрежденной ею проевропейской Партии действия и солидарности. Против - выступающая за укрепление отношений с РФ Партия социалистов Республики Молдова, которая на данный момент контролирует законодательный орган при поддержке партии "Шор".