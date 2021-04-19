Псаки отказалась рассуждать, как ситуация с Навальным скажется на планах саммита США и РФ

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге в понедельник отказалась строить предположения о том, как ситуация с состоянием здоровья осужденного в России Алексея Навального может сказаться на планах проведения встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

"Если Навальный умрет в заключении, этот саммит все еще будет на повестке?" - спросил во время брифинга один из журналистов.

"Давайте, безусловно, все будем надеяться и молиться, чтобы это не закончилось таким образом. Опять же, есть целый спектр частных разговоров, которые идут по дипломатическим каналам. Мы также продолжаем публично призывать <...> к его освобождению и гуманному обращению с ним. Я не собираюсь опережать [события] относительно подобного ужасного исхода", - ответила Псаки.

13 апреля Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".

Ситуация с Навальным

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное. Тем не менее УФСИН по Владимирской области 19 апреля сообщил, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.

Ранее в МИД РФ заявляли, что безапелляционные требования ряда стран к России, а также кампания вокруг ситуации с Навальным в СМИ направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки в стране.