Блинкен подтвердил, что будет представлять США на встрече Арктического совета в мае

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерском совещании Арктического совета (АС), которое состоится в мае в Рейкьявике. Глава американского внешнеполитического ведомства подтверждает это в своем новом выступлении, посвященном проблеме борьбы с изменением климата на планете.

Планируется, что Блинкен произнесет эту речь в ближайшие несколько часов. Выдержки из нее распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

"Мы (американские власти - прим. ТАСС) пошлем мощный сигнал на предстоящей в следующем месяце встрече "Группы семи", на участников которой приходится четверть мировых выбросов [в атмосферу]. И я буду представлять Соединенные Штаты на министерской встрече Арктического совета в следующем месяце. Я подтвержу на ней приверженность Америки достижению целей, касающихся климата, и призову другие арктические страны поступить аналогичным образом", - заявил он.

На майской встрече в Рейкьявике председательство в АС на период 2021-2023 годов перейдет от Исландии к России. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Двенадцать неарктических стран, включая Германию, Великобританию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.