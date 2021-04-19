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США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений

Это самолеты F-15 и F-16, сообщил глава Минобороны республики Мариуш Блащак

ВАРШАВА, 19 апреля. /ТАСС/. Европейское командование вооруженных сил США перебросило в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений. Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Сегодня в Польшу прибыли несколько десятков американских самолетов F-15 и F-16. Европейское командование вооруженных сил США отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов", - написал он.

По словам министра, совместные учения позволяют "укрепить безопасность региона" Центральной и Восточной Европы.

Теги
СШАПольша
Кризис на Украине
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