Партия Саакашвили воздержалась от подписания соглашения о выходе из кризиса в Грузии

ТБИЛИСИ, 19 апреля. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, воздержалась от подписания соглашения о выходе из политического кризиса, так как ее председатель Ника Мелия находится в тюрьме. Об этом в понедельник сообщила журналистам член партии Саломе Самадашвили.

"Политсовет решил, что "Национальное движение" воздержится от подписания соглашения до тех пор, пока Ника Мелия в тюрьме. В то же самое время с согласия политсовета партии я в индивидуальном порядке подпишу этот документ", - сказала Самадашвили до подписания документа.

Церемония подписания соглашения о выходе из кризиса состоялась в понедельник во дворце президента Грузии. Под документом свои подписи поставили представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", оппозиционных партий "Стратегия Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Гирчи", "Граждане" и Республиканской партии, а также отдельные депутаты Давид Бакрадзе и Зураб Джапаридзе. От подписи также воздержались партия "Европейская Грузия - движение за свободу" и Лейбористская партия Грузии.

Соглашение предложил глава Евросовета Шарль Мишель 18 апреля. Согласно его предложению, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Новый проект соглашения также предполагает объявление амнистии для всех лиц, проходящих по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под амнистию подпадает и Ника Мелия. В документе говорится и об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, а также о масштабных реформах в избирательной и судебной сферах.

Политический кризис в Грузии длился около шести месяцев. В ноябре 2020 года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывалась от работы в новом парламенте. Подписав новое соглашение, оппозиционные партии обязались войти в него.