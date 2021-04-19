ВВС Колумбии подняли самолет-перехватчик для сопровождения борта из России

БОГОТА, 19 апреля. /ТАСС/. Представители Военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии в понедельник сообщили, что подняли в небо самолет-перехватчик для сопровождения российского борта.

По информации колумбийских ВВС, "в понедельник, 19 апреля, в 09:22 (17:22 мск) был обнаружен самолет Ил-96 правительства России, летевший из Москвы, имевший разрешение на пролет".

"Национальная система противовоздушной обороны засекла, что самолет вошел в воздушное пространство [Колумбии] в районе, отличающемся от разрешенного", - утверждается в заявлении, опубликованном на сайте ВВС.