Конгрессмены США приняли резолюцию с призывом продолжать санкции против КНР из-за Гонконга

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в понедельник приняла резолюцию с призывом к американскому правительству продолжать санкционное давление на КНР из-за ситуации в Гонконге. Об этом свидетельствуют официальные результаты голосования, опубликованные на сайте нижней палаты.

Законодатели выступили с осуждением властей КНР за "продолжающееся нарушение прав и свобод народа Гонконга со стороны КНР и правительства специального административного района Гонконга". Резолюция, которая не носит обязательного характера, была принята 418 голосами. Только один законодатель проголосовал против.

Конгрессмены призывают "президента [США], госсекретаря и министра финансов координироваться с союзниками и партнерами с целью продолжать усилия США, направленные на реагирование на ситуацию в Гонконге". В частности, речь идет о "продолжении применения санкций". Властям США также следует "координироваться с союзниками и партнерами, чтобы сделать так, чтобы применение санкций являлось многосторонним".

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял о том, что Пекин призывает Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела специального административного района Гонконг и Китая в целом.

Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полиция задержала свыше 9 тыс. нарушителей.

Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.