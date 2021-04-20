МИД Ирана сообщил о прогрессе на переговорах по ядерной сделке в Вене

ТЕГЕРАН, 20 апреля. /ТАСС/. Участники переговоров по ядерной сделке в Вене добились прогресса по вопросу того, каким способом США будут возвращаться к исполнению своих обязательств в рамках данного соглашения. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Мы добились хорошего прогресса в вопросе того, каким образом США будут возвращаться к своим обязательствам", - приводит его слова агентство ISNA. Дипломат добавил, что "переговоры проходят по техническим вопросам". "Хочу обратить внимание, что сама ядерная сделка не подлежит обсуждению", - отметил он.

По словам Хатибзаде, переговоры "идут очень сложно, поскольку Иран должен убедиться в том, что США в этот раз действительно выполнят все свои обязательства".

Власти Ирана не будут торопиться на переговорах по ядерной сделке и идти на дополнительные уступки ради возрождения соглашения, заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии. "Мы надеемся, что конструктивные переговоры, которые мы ведем, приведут к результату, который удовлетворит все стороны, - сказал он. - Однако в любом случае мы не торопимся и не пойдем на уступки вне рамок ядерной сделки, чтобы реализовать наши очевидные права".

По словам Рабии, "с технической точки зрения существует возможность в кратчайшие сроки снять санкции, противоречащие ядерной сделке", а также "полностью возродить соглашение".

В понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, Франция) проведут следующую встречу 20 апреля.

В Вене в субботу прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии по ядерной сделке. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений данного соглашения. По словам замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи, переговоры в Вене достигли стадии, когда стороны могут начать работу над совместным документом по ядерной сделке.