Дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности российских военных у границ с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Внешнеполитическая служба ЕС скорректировала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который в понедельник утверждал о развертывании у границ с Украиной 150 тыс. российских военных. В стенограмме его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, опубликованной на сайте дипслужбы ЕС, это число изменено на 100 тыс.

Никаких пояснений служба Борреля не привела. В сноске к тексту лишь указано, что "число исправлено со 150 тыс.". Отныне этот фрагмент речи Борреля звучит так: "Наращивание военных сил на границе с Украиной вызывает большую озабоченность. Более 100 тыс. российских войск сконцентрированы на границе и в Крыму".

Боррелю на пресс-конференции в понедельник был задан вопрос, откуда у ЕС данные о 150 тыс. российских военных. В стенограмме в этом вопросе число также изменено на 100 тыс., а ответ остался без изменений: "Я не могу сказать, откуда у меня эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства".

Ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По итогам встречи он написал в Twitter, что "проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение" и предложил подготовить пакет "секторальных санкций" против Москвы.

Обстановка в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.