МИД КНР отверг обвинения в кибератаке на Японское агентство аэрокосмических исследований

ПЕКИН, 20 апреля. /ТАСС/. Китай исходит из того, что обвинения в совершении кибератак не должны основываться на предположениях. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя информацию о причастности китайских хакеров к крупной кибератаке против более 200 японских исследовательских институтов и компаний, в том числе Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

"Мы всегда подчеркиваем, что киберпространство - это виртуальное пространство, в котором много действующих лиц. Для определения инцидента должно быть достаточно доказательств, оно [утверждение о причастности кого-либо] не может базироваться на предположениях", - сказал дипломат. "Мы против того, чтобы другие страны очерняли нас в вопросе кибербезопасности или использовали этот вопрос для обслуживания своей циничной политической повестки", - указал он.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что полиция Токио возбудила дело на инженера из КНР, подозреваемого в организации в 2016 году этой крупной кибератаки в отношении более 200 японских научных институтов и компаний, включая главный центр космических исследований, Ван Вэньбинь сказал, что не располагает информацией по этому вопросу. "Мне неизвестно об этой ситуации", - заявил он.

Как сообщил во вторник телеканал NHK, полицейское управление Японии подозревает группу китайских хакеров в причастности к крупной кибератаке, которой в 2016 году подверглись более 200 японских исследовательских институтов и компаний, в том числе связанные с оборонным производством крупные электротехнические корпорации Hitachi и Mitsubishi Electric, научные центры ведущих частных университетов, а также Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По данным следствия, системный инженер из КНР для подготовки этих нападений под вымышленным именем арендовал в Японии серверы и передал их управление группе китайских хакеров под названием Tick. Как утверждается, они связаны с вооруженными силами Китая, в частности, с т. н. подразделением номер 61419, специализирующимся на кибератаках.