Итальянская ассоциация предлагает провести саммит РФ - США в Италии

РИМ, 20 апреля. /ТАСС/. Ассоциация "Итальянские друзья России" выступила с инициативой провести встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Италии и привлечь к участию Папу Римского Франциска. Как сообщается в сообщении ассоциации, полученном ТАСС во вторник, ее президент Лоренцо Валлорейя направил соответствующие послания российскому лидеру, в американскую администрацию, премьер-министру Италии Марио Драги, а также передал письмо понтифику через дикастерию Ватикана по делам коммуникации.

"Весь мир переживает худшие времена своей истории, и все человечество нуждается в этот решающий момент в единении и мире, а не новых разногласиях, конфликтах, санкциях и демонстрации силы", - написал общественный деятель.

В отношении предложения привлечения главы Римско-католической церкви он поясняет, что "Папа Римский - высший авторитет для христиан, а за столом переговоров должны собраться лидеры стран с большинством христианского населения". Роль Италии при этом он видит в посредничестве.

13 апреля Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".

Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что многие страны, многие столицы "почли бы за честь" принять у себя такую встречу. "Особенно - с учетом известной истории российско-американских встреч, которые очень часто проводились на территории третьих стран и которые давно вошли в историю, - Рейкьявик, Хельсинки, Вена, Любляна. И этим список не исчерпывается", - напомнил Глушко. Как ранее сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, Вена уже находится в контакте с Москвой и Вашингтоном по вопросу обсуждения потенциальной площадки для проведения встречи президентов двух стран.