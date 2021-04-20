Саакашвили заявил, что вернется в Грузию к осени

ТБИЛИСИ, 20 апреля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину к выборам в местные органы власти, которые должны состояться в октябре.

"Я хочу сообщить о своем решении. Я, Михаил Саакашвили, заранее приеду в Грузию до этого референдума (выборы в местные органы власти - прим. ТАСС). <...> Я обязательно буду непосредственным участником этого процесса", - сказал Саакашвили во вторник в ходе видеообращения к своим сторонникам.

Саакашвили пояснил, что называет выборы в местные органы власти референдумом, в связи с тем, что в подписанном властями и оппозицией соглашении содержится условие по уровню поддержки партии власти на предстоящем голосовании, при невыполнении которого в следующем году должны быть назначены досрочные парламентские выборы. Он также призвал членов основанной им партии "Единое национальное движение" подписать соглашение с властями лишь после освобождения председателя партии - Ники Мелии.

В понедельник во дворце президента Грузии состоялась церемония подписания соглашения о выходе из кризиса. Под документом подписались представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", оппозиционных партий "Стратегия Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Гирчи", "Граждане" и Республиканской партии, а также депутаты Давид Бакрадзе и Зураб Джапаридзе. Партии "Единое национальное движение", "Европейская Грузия - движение за свободу" и Лейбористская партия Грузии воздержались.

Соглашение предложил глава Евросовета Шарль Мишель 18 апреля. Оно предполагает, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, предполагается амнистия всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под нее, в частности, попадает и Мелия. В документе также говорится об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, а также о масштабных реформах в избирательной и судебной сферах.

Политический кризис в Грузии длился около шести месяцев. В ноябре 2020 года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывалась от работы в новом парламенте. Подписав новое соглашение, оппозиционные партии обязались войти в него.

Отъезд Саакашвили из Грузии

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. 28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

В настоящее время Саакашвили проживает на Украине.