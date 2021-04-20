Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД и его заместителя за поставки боеприпасов из РФ

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева заочно избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бывшим министру внутренних дел Виталию Захарченко и его заместителю Виктору Ратушняку, которые выполняли свои обязанности во времена президентства Виктора Януковича, по делу о незаконных поставках боеприпасов из России и растрате денежных средств МВД Украины при их таможенном оформлении. Об этом во вторник сообщил офис генерального прокурора.

"Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (заочно)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.

Как отмечается в результатах расследования, чтобы вооружить личный состав правоохранительных органов, бывшие чиновники организовали в январе 2014 года незаконную поставку из России 13 406 гранат. При этом Захарченко и его заместитель якобы организовали таможенное оформление ввозимых гранат, за которое МВД уплатило более 1,17 млн гривен (более $41 тыс. по нынешнему курсу). По данным следствия, указанные боеприпасы не входили в перечень спецсредств для вооружения МВД. Прокуратура также утверждает, что 18 и 19 февраля 2014 года эти гранаты были применены против протестующих на площади Независимости в Киеве, в результате чего пострадали 86 человек.

Летом 2019 года суд Киева уже заочно принял решение о мере пресечения для Захарченко, который находится за пределами Украины, в виде содержания под стражей по делу о событиях на "майдане" в 2014 году. Совет нацбезопасности и обороны 26 февраля этого года наложил санкции на 10 человек за госизмену, среди них оказался и Виталий Захарченко. Его лишили всех наград и звания. Госбюро расследований арестовало все имущество Захарченко.