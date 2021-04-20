Греческий депутат напомнил Меркель о турецких войсках на Кипре после ее речи про конфликты

СТРАСБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, рассуждая об украинском кризисе и замороженных конфликтах в Европе на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), забыла о Кипре, часть которого занимают турецкие войска. Об этом заявил во вторник на сессии ПАСЕ бывший глава МИД Греции и депутат партии СИРИЗА Йоргос Катругалос во время своего обращения к канцлеру.

"Вы говорили обо всех замороженных конфликтах в Европе. Но вы забыли о Кипре, хотя там речь идет об оккупации иностранными войсками территории суверенного члена Евросоюза", - подчеркнул он. Меркель со своей стороны признала, что не упомянула эту проблему, однако заверила, что поддерживает ее урегулирование в рамках решений ООН.

"Я думаю, что ЕС, следуя также решениям Еврокомиссии, должен действовать более активно в ходе запланированной на 27-29 апреля в Женеве конференции. Особенно на фоне того, что Турция продвигает новую повестку, поддерживая решение "двух государств" на острове, что идет вразрез с решениями ООН", - заявил греческий парламентарий корреспонденту ТАСС.

В то же время, говоря об украинском кризисе, он подчеркнул необходимость урегулировать его в рамках международного права и в строгом соответствии с минскими соглашениями. "Я заявил Меркель, что ЕС должен не только избегать, но и активно предотвращать новую холодную войну, настаивая на мирных и дипломатических решениях и диалоге по новой архитектуре европейской безопасности, которая бы включала Россию и основывалась на ОБСЕ и ее принципах", - добавил Катругалос.

Меркель во вторник, выступая перед участниками весенней сессии ПАСЕ, заявила, что "ситуация в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная". Она утверждала, что сейчас "очень много конфликтов, которые осложняют отношения" с Россией и что оборонная стратегия РФ якобы включает ведение гибридной войны. В то же время канцлер признала, что, несмотря на имеющиеся разногласия в отношениях с Москвой, нужно поддерживать диалог с Россией.

Проблема Кипра

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, где в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), которую в мировом сообществе признает только Анкара. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия считает недопустимыми сигналы некоторых стран о возможности решения кипрской проблемы на основе двугосударственности. Она добавила, что Москва считает необходимой постепенную демилитаризацию острова, замену устаревшей системы внешних гарантий на гарантии Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва внимательно следит за подготовкой встречи по кипрскому урегулированию, которую намерен провести генсекретарь ООН Антониу Гутерриш 27-29 апреля в Женеве, и позитивно оценивает готовность сторон принять в ней участие.