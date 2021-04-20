Россиянина приговорили в Минске к трем годам колонии за нарушение порядка в ходе протестов

МИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Суд Фрунзенского района Минска признал гражданина РФ Александра Геджадзе виновным в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщил во вторник сайт незарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, суд поддержал предложение государственного обвинителя о наказании Геджадзе в виде трех лет колонии. Обвиняемый частично признал свою вину, а также удовлетворил иск Министерства по чрезвычайным ситуациям о выплате компенсации в размере более 66 рублей 36 копеек (около $25).

По данным следствия, обвиняемый 12 октября минувшего года перевез на каршеринговом автомобиле покрышки, из которых были построены баррикады на дороге, ведущей к жилищному комплексу "Каскад", где проходила акция протеста. Геджадзе был задержан 27 октября минувшего года, белорусские правозащитники признали его политзаключенным.

Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.