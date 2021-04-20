Повстанцы в Чаде объявили о возобновлении наступления на Нджамену

ПРЕТОРИЯ, 20 апреля. /ТАСС/. Командование повстанческой группировкой "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) объявило о завершении перегруппировки сил и возобновлении наступления на столицу Чада Нджамену. Об этом говорится в опубликованном во вторник коммюнике FACT.

В нем подчеркивается, что "после некоторой заминки наступление на Нджамену возобновлено".

Хорошо вооруженные отряды повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) вышли со своих баз в Ливии и вторглись 11 апреля на территорию Чада в районе Зуарке. Правительственные войска, которые включали бронетанковые подразделения, встретили повстанческие колонны 17 апреля в 300 км к северу от Нджамены и разгромили их. Были убиты более 300 повстанцев, еще 150 взяты в плен. Операцией руководил лично президент Чада Идрисс Деби Итно. Он и был смертельно ранен и умер во вторник. Всю полноту власти в Чаде взял военный совет во главе с сыном умершего президента генералом Махаматом Идриссом Деби Итно.

"Фронт за перемены и согласие в Чаде" был создан в 2016 году на севере страны. Он объявил своей целью свержение президента Идрисса Деби Итно и созданного им режима.