Британия заявила, что будет сдерживать РФ, добиваясь деэскалации обстановки в Донбассе

ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Великобритания и ее союзники по НАТО намерены сдерживать РФ и оказывать поддержку Украине, полагая, что тем самым они добиваются деэскалации обстановки в Донбассе. Такую позицию изложил во вторник глава МИД королевства Доминик Рааб, выступая в Палате общин британского парламента.

"Мы испытываем существенное беспокойство в связи с отмечаемым в последнее время наращиванием российских сил у границ Украины. Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками, на прошлой неделе я участвовал во встрече глава МИД и Минобороны стран НАТО, и наша цель - сдерживать Россию, предоставлять заверения Украине и добиться деэскалации ситуации", - сказал Рааб, выступление которого транслировалось на сайте парламента.

Глава дипведомства также заверил депутатов, что королевство придерживается "активного подхода к санкционной политике" в отношении РФ, а Киеву предоставляет как дипломатическую, так и военную поддержку, участвуя в подготовке украинских военнослужащих с 2015 года.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.