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Лидер ХДС Лашет выразил готовность работать в тандеме с председателем ХСС Зёдером

При этом Армин Лашет добавил, что Маркус Зёдер будет играть центральную роль в будущем ФРГ

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, официально ставший единым кандидатом в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС, полагает что только работа в одной команде с баварским Христианско-социальным союзом (ХСС) и его председателем Маркусом Зёдером позволит консерваторам одержать победу на предстоящих выборах в Бундестаг. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции.

"ХДС не выиграет эти выборы без ХСС, и наоборот", - отметил Лашет. При этом он добавил, что "лидер ХСС Маркус Зёдер будет играть центральную роль в будущем ФРГ". "Я всегда буду согласовывать [свои решения] с ним, когда это возможно", - подчеркнул Лашет. "Я с нетерпением жду того момента, когда мы сможем работать вместе, чтобы принимать необходимые решения", - заключил политик.

Лашет официально стал единым кандидатом в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС после того, как его конкурент, лидер Христианско-социального союза Баварии Маркус Зёдер отказался от своих амбиций в свете решения ХДС поддержать своего лидера. В ночь на вторник федеральное правление христианских демократов проголосовало за выдвижение Лашета в канцлеры. В свою очередь глава правительства Германии Ангела Меркель поздравила лидера ХДС Армина Лашета с выдвижением в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС.

Парламентские выборы состоятся в ФРГ 26 сентября. Победившая партия получит право сформировать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Лашет отныне, учитывая рейтинг консервативного блока, является наиболее вероятным преемником Меркель на посту канцлера.

Теги
ГерманияЛашет, Армин
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