Участники заседания в Вене решили сформировать третью группу экспертов по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 20 апреля. /ТАСС/. Участники заседания в Вене договорились о формировании третьей группы экспертов для обсуждения практических мер по иранской ядерной сделке для отмены санкций США. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства Ирана.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Страны - участницы ядерной сделки решили, помимо двух существующих групп, <...> на следующей неделе сформировать третью группу экспертов для обсуждения практических мер, необходимых для реализации отмены санкций и последующего возвращения США в соглашение", - говорится в сообщении.

При этом замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что "[переговорный] процесс, несмотря на все существующие трудности и проблемы, движется вперед".

В Вене во вторник прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии по ядерной сделке. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений данного соглашения. По словам представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, следующая встреча пройдет в начале следующей недели.