Генсек СЕ предложила перейти от двухлетнего к четырехлетнему планированию бюджета

СТРАСБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Совету Европы следует планировать свой бюджет и свою работу на четыре года вперед, а не на два, как сейчас, чтобы обеспечить экономическую стабильность организации. Об этом заявила во вторник генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"До настоящего времени мы составляли бюджет на два года, на такой же срок определяли приоритеты. Я предлагаю перейти на четырехлетнее планирование. Пока это обсуждается с Комитетом министров Совета Европы, но я считаю, что такое программирование позволит стабилизировать финансирование организации", - отметила Бурич.

Вместе с тем генсек СЕ считает, что двухлетнее планирование можно сохранить до 2023 года, учитывая пожелания некоторых стран-членов. "В прошлом СЕ проходил через очень жесткий финансовый кризис и это было урегулировано за счет политики реального нулевого роста и бюджет был стабилизирован. Но мы продолжим дискуссии", - заявила она. "Сейчас мы проходим через санитарный кризис и это ударит по всем экономикам. В такие трудные времена мы должны бороться за соблюдение прав человека", - констатировала Бурич.

"Но мне представляется, что для государств-членов важно пока еще придерживаться двухгодичного цикла формирования бюджета. Естественно, мы ориентируемся на то, чего хотят государства-члены. Но убеждена, что четырехгодичный цикл бюджетирования, если он будет принят, позволит обеспечить стабилизацию Совета Европы", - добавила она.