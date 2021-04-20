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Глава МИД Украины пожаловался на отсутствие у ЕС "аппетита к санкциям" против России

Дмитрий Кулеба на неформальной видеоконференции с главами МИД 27 стран Евросоюз предлагал очередной пошаговый план действий для сдерживания РФ, включающий новые секторальные санкции
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран ЕС не показали единого подхода для ужесточения секторальных санкций против России. Об этом во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главами внешнеполитических ведомств по видеосвязи заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет, я не заметил вчера какого-то единого аппетита к секторальным санкциям (стран ЕС против РФ - прим. ТАСС). Возможно, причина этого в том, что я выступал перед министрами по видеосвязи. Если бы я был в зале, если бы встреча проходила в очном режиме, я мог бы почувствовать их аппетит лучше", - сказал он.

Кулеба на неформальной видеоконференции с главами МИД 27 стран Евросоюза, которая состоялась 19 апреля, предлагал очередной пошаговый план действий для сдерживания России, включающий новые секторальные санкции.

По итогам его выступления в МИД Украины заявили, что пакет новых ограничительных мер против России должен быть немедленно введен в случае агрессии со стороны РФ. В ведомстве добавили, что еще одной темой переговоров стало решение Москвы временно закрыть часть акватории Черного моря, стороны обсудили возможную реакцию на такую инициативу.

Теги
УкраинаРоссияКулеба, Дмитрий Иванович
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