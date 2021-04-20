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В Миннеаполисе присяжные возобновили совещание о вердикте в деле об убийстве Флойда

Решение должно быть принято присяжными единогласно

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей во вторник возобновила совещание по вопросу о вынесении вердикта на проходящем в Миннеаполисе (штат Миннесота) судебном разбирательстве по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда. Об этом сообщила местная газета Star Tribune.

Присяжные начали обсуждать дело в понедельник, но не смогли прийти к единому мнению. Они провели ночь в гостинице. Предполагается, что до вынесения вердикта члены коллегии должны быть изолированы от сообщений СМИ.

Решение должно быть принято присяжными единогласно. Каких-либо ограничений по времени на это не предусмотрено.

Разбирательство началось в Миннеаполисе 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех полицейских, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

После смерти Флойда в 2020 году в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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